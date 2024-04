Jugendsport in Tönisvorst 30 Jahre erfolgreiche Handball-AG in St. Tönis

Im November vergangenen Jahres startete die Handball AG der Turnerschaft St. Tönis in Kooperation mit den St. Töniser Grundschulen. So sollten und sollen junge potenzielle Handballspielerinnen und Handballspieler mit dem Sport in Kontakt gebracht werden und ihn möglicherweise für sich entdecken. Bereits seit über 30 Jahren können die Kinder der jeweils ersten Klassen ein halbes Jahr kostenfrei und unverbindlich das Angebot nutzen und in den Handballsport hineinschnuppern.