Vorst : Pilgerzug zu Ehren des heiligen Godehard

Vorst Noch bevor der Pilgerzug zu sehen ist, bevor die Gesänge und Gebete zu hören sind, zieht der Duft von Weihrauch über die Felder zwischen der Pfarrkirche und dem Haus Neersdonk. Und dann kommen sie, die gut 200 Gläubigen, die an der Godehard-Prozession teilnehmen, die jedes Jahr am ersten Sonntag im Mai zu Ehren des Pfarrpatrons stattfindet.

In den folgenden Jahren entwickelte sich Vorst durch die Schenkung der Reliquie zu einem Wallfahrtsort. An die ehemalige Pfarrkirche wurde eine Kapelle angebaut, in der eine Figur des Heiligen aufgestellt wurde. Nachdem Papst Pius VI. 1794 allen Gläubigen, die am Gotthardustag die Kirche in Vorst besuchen, einen vollkommenen Ablass, also die Vergebung aller Sünden, gewährte, reichte die Messfeier am Todestag des Heiligen, dem 4. Mai, nicht mehr aus, um alle Pilger in die Kirche zu bekommen.