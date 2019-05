Vorst : Vorster Schützen feiern König Christoph I.

Vorst Christoph Seidel regiert die St.-Sebastianus-Bruderschaft im 575. Jahr ihres Bestehens. Beim Schützenfest hat der Süchtelner, der sich Vorst eng verbunden fühlt, seine Residenz im Elternhaus seiner Frau und Königin Anja.

Schützenkönig Christoph Seidel weiß, dass er nicht als Sonnenkönig in die Geschichte der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Vorst eingehen wird: „Ich bin eher der Eiskönig“, sagte der Mann, der sich schon seit einiger Zeit vorgenommen hatte, in Vorst König zu werden, ohne eine Spur von Enttäuschung in der Stimme. Das Wetter war denn auch das Einzige, was deutlich besser hätte sein können.

Draußen dagegen ging es mitunter alles andere als gemütlich zu: Am Samstag war fast schon Lange-Unterhosen-Wetter, und als der „Eiskönig“ aus der Residenz im Elternhaus seiner Frau an der Raedtstraße herausgespielt wurde, war er ganz schön nass geworden. Geregnet hatte es am Samstag auch, als der König samt Gefolge und zwei Spielmannszügen den Bewohnern des Altenheims einen Besuch abstattete. An der Kirche war das Godehard-Fenster geöffnet worden, und die Holzfigur wurde dort platziert. Das Platzkonzert musste wegen des Regens abgesagt werden. Der Kirmesplatz hatte das Übliche zu bieten: ein kleines und ein größeres Kinderkarussell, Lebkuchenherzen und Süßigkeiten, einen „Hau-den-Lukas“ und eine Imbissbude, an der die Schlange immer am längsten war. Der König, der sich an der Vogelstange einen spannenden Zweikampf mit Stefan Pleunis geliefert hatte, lebt zwar in Süchteln, fühlt sich Vorst und den Vorster Schützen aber sehr verbunden. Seine „Kapitäne“ hatten ihm auch in Süchteln einen Königsbaum gesetzt – während der Schützenfesttage hat sich das Königspaar im Hotel Haus Vorst eingemietet.