Tönisvorst und Umgebung Verein sucht neuen Platz fürs Hundetraining

Dem kann sich Frank Kimpfel nur anschließen. „Wenn wir einen anderen Standort finden, ist das in Ordnung. Aber wenn wir vor dem Aus stehen, das geht gar nicht. Ich wäre sehr traurig, wenn das alles wegbrechen würde. Der Samstag in der Hundeschule ist bei uns ein festes Ritual“, bemerkt Kimpfel, der seit 13 Jahren dabei ist. Dass sein Labrador-Mix Tonja so eine sozialkompetente und liebe Hündin geworden ist, sieht er in der regelmäßigen Arbeit mit der guten fachlichen Betreuung auf dem Hundeplatz.