Kulturnachmittag im Seniorenhaus St. Tönis 100 Besucher beim Kulturnachmittag des Alexianer-Heims

Lars Tutt von der Notfallseelsorge berichtete in der Folge auch durchaus eindrucksvoll von der Arbeit am Nächsten, wenn Betroffene eines katastrophalen Ereignisses womöglich das Gefühl haben, von Gott und Engeln verlassen zu sein. Was Seelsorge hier zu leisten vermag, möglicherweise aber auch nicht leisten kann, stellte er in seinem Beitrag dar. Am Ende der Veranstaltung erhielten die Gäste einen der von Bewohnerin Ruth Maruhn gehäkelten Schutzengel mit integriertem Segensgruß: „Führe mich durch den Tag“. So dürften die meisten durchaus zufrieden den Heimweg oder den aufs Zimmer angetreten haben.