Obstbrand „4154“ in Berlin prämiert Zwei Medaillen für den Tönisvorster Apfelschnaps

„Die Craft Spirits Berlin Awards sind Europas wichtigster Wettbewerb für handwerklich hergestellte Spirituosen“, sagt Kohnen. Jedes Jahr beurteilt eine Fachjury dort Spirituosen in verschiedenen Kategorien. Der fassgelagerte Apfelbrand aus Tönisvorst kam in seiner Kategorie nun auf den zweiten Platz, der klare Apfelbrand, der in diesem Jahr in kleiner Auflage neu auf den Markt kommen wird, erreichte Rang 3.