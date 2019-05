Angela und Ulrich Frese : Goldhochzeitspaar hat Freunde in aller Welt

St. Tönis „Ich würde ihn jederzeit nochmal heiraten“, sagt Angela Frese und blickt ihren Mann Ulrich lächelnd an. Vor 50 Jahren gaben die heute 72-Jährige und der 75-Jährige sich das Ja-Wort und besiegelten damit eine Liebe, die bereits ein Leben lang hält.

Und weil sie sich gut verstanden, trafen sie sich bald auch nachmittags. „Wir haben dann relativ schnell geheiratet, weil wir gerne zusammenziehen wollten, aber ohne Trauschein hätten wir keine Wohnung bekommen“, erinnert sich Angela Frese. Mit Trauschein aber fand sich eine Wohnung in Krefeld. Nach Studium und Referendariat wurde der erste Sohn des Paars geboren. Kurz danach bezogen die Freses einen Neubau in St. Tönis. Dort wuchsen die drei Söhne auf.

Während Ulrich Frese 35 Jahre lang an der St. Töniser Hauptschule Kirchenfeld arbeitete und sich 15 Jahre lang in der CDU-Ratsfraktion engagierte, managte seine Frau die Familie, unterrichtete Flüchtlinge in der deutschen Sprache und baute das Partnerschaftskomitee mit der französischen Stadt Sées mit auf, dem sie viele Jahre vorstand. Reisen nach Frankreich und Tschechien, wo die zweite Partnerstadt von Tönisvorst ist, aber auch Japan, Süd-Korea und China haben die Freses unternommen, was ihnen Freundschaften in aller Welt beschert hat.