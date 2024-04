Politik in Tönisvorst Buntes Themen-Potpourri beim CDU-Frühlingsempfang

Was in seiner Rede mehr als einmal zu hören war: „Wir müssen uns zur Decke strecken.“ Und: „Wir dürfen nicht so tun, als ob es keine Zeitenwende gebe.“ Heidmeier kritisierte die Legalisierung von Cannabis, nicht zuletzt, weil das Land die entsprechenden Gesetze umsetzen müsse. Seine rhetorische Frage: „Wie kann man sich in diesen Zeiten so ein Thema in den Rucksack packen?“ Unverständlich sei außerdem, wieso das „befriedete Thema Abtreibung“ nochmal auf die Agenda gesetzt werden solle. Zur Arbeit in seinem Ministerium merkte er an: „Es läuft nicht alles perfekt, aber vieles ist sehr gut organisiert.“