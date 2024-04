Brauchtum in Tönisvorst Vorster Schützenfest wirft seine Schatten voraus

Im Festbuch erfährt der Leser mehr über das Königspaar Frank I. und Steffi I. (Moos), das „Spiel“, also die Mitglieder des Königshauses, erhält aber auch Einblicke in die Gruppen der Bruderschaft. Es gibt ein zweiteiliges „Schützenfesträtsel“, auch die beiden Junggesellen-Schützenbruderschaften kommen nicht zu kurz. Ebenso gibt es Schilderungen des Vereinslebens, des Schießbetriebs wie auch Erinnerungen an die Schützenfeste der beiden im vergangenen Jahr verstorbenen ehemaligen Könige der Bruderschaft, Karl Heinz Fruhen und Kurt Ampütz.