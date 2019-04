Tag der Händehygiene : Handdesinfektion rettet Leben

St. Tönis Zum Tag der Händehygiene informiert das Tönisvorster Krankenhaus Maria-Hilf der Alexianer über die vielfältigen Aktionen, die das Haus seit mehr als 20 Jahren durchführt, um der Keime Herr zu werden.

Mitte des 19. Jahrhunderts fand der Wiener Arzt Ignatz Semmelweis heraus, dass Erreger über die Hände übertragen werden. Fortan wies er seine Medizinstudenten an, sich nach der Sektion von Frauen, die an Kindbettfieber gestorben waren, die Hände mit Chlorkalk zu desinfizieren, bevor die angehenden Ärzte auf die Geburtshilfe zurückkehren. Die Müttersterblichkeit auf seiner Station sank daraufhin um 80 Prozent.

Eigentlich wisse das mittlerweile auch jeder, aber weil in der Routine des Alltags doch einiges verloren gehe, bietet die Hygieneberatung immer wieder Aktionen an. So gibt es kurze Filme, die verdeutlichen, wie viele Gegenstände von der Türklinke über den Computer und die Hände der Angehörigen ein Mitarbeiter in kürzester Zeit berührt und wo er überall seine Fingerabdrücke und damit die Keime auf der Haut hinterlässt, wenn sie nicht immer wieder desinfiziert wird. „Wir bieten einmal im Jahr eine verpflichtende Schulung für alle Mitarbeiter an, die als Überstunden angerechnet wird“, ergänzt Professor von Giesen.