70 Jahre nach dem Schulabschluss Besonderes Klassentreffen nach sehr langer Zeit in Tönisvorst

Dass sich Schulklassen oder -stufen nach ihrem Schulabschluss treffen, ist üblich. Zehn, 25, 30 oder 50 Jahre später gibt es oft viel zu erzählen. Dass sich aber ehemalige Schulkameradinnen und -kameraden nach 70 Jahren wieder treffen, ist weniger üblich. Immerhin gehen die meisten von ihnen rein statistisch fest auf die 90 zu. So war es auch am Wochenende in Vorst, als sich die ehemalige Einschulungsklasse der Grundschule Vorst in der „Kleinen Kneipe“ in Vorst zum Klassentreffen nach immerhin siegen Jahrzehnten traf.