Schützen- und Heimatfest : Maibaum auf dem Vorster Marktplatz aufgestellt

Vorst Mit dem Aufstellen des Maibaums auf dem Marktplatz, vor der Kirche St. Godehard, haben die Vorster St.-Sebastianus-Schützen ein deutlich sichtbares Zeichen gesetzt, dass wieder Schützen- und Heimatfest gefeiert wird.

Ein besonderes noch dazu, denn es ist das 575., das König Christoph I. offiziell eröffnete. Am Freitag geht es weiter mit einem kleinen Festumzug (19.30 Uhr) mit den Hofdamen zum Dorfabend. Ab 19.45 Uhr spielt die Partyband „Nightlife“. Am Samstag beginnt um 13 Uhr der Festumzug durch den Ort, am Ehrenmal wird ein Kranz niedergelegt. Um 15.30 Uhr wird das Godehardfenster an der Pfarrkirche geöffnet. Dann gibt es wieder ein Platzkonzert auf dem Markt. Um 18.30 Uhr zieht der Hofstaat durch den Ort, und um 19.30 Uhr beginnt der Königs-Galaball im Festzelt Gerkeswiese. Am Sonntag erschallt um 5 Uhr der Weckruf der Spielleute und der Grenadiere. Um 8.30 Uhr beginnt das Festhochamt, dem sich die Gotthardus-Prozession anschließt. Um 15.30 Uhr beginnt der große Festumzug mit Hofstaat, um 17.30 Uhr schließt sich die große Königsparade an der Pfarrkirche an. Der Sonntag klingt im Festzelt mit Alleinunterhalter Roland Zetzen aus. Der Montag beginnt mit dem Frühstück mit König Christoph im Haus Vorst, dem sich um 9.30 Uhr eine Festmesse anschließt. Später stehen der Besuch der Gemeinschaftsgrundschule, der Offiziersrundgang und der Besuch des Familiennachmittages an. Um 20 Uhr lockt der großer Fackelzug viele Zuschauer an. Nach der Serenade auf dem Marktplatz um 21.15 Uhr beginnt um 21.30 Uhr der Große Zapfenstreich.