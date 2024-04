Nachruf Pfarrer Hermann-Josef Klumpen gestorben

Die Totenvesper wird am Freitag, 3. Mai, 18 Uhr, in St. Cornelius in Tönisvorst-St. Tönis gehalten. Das Auferstehungsamt wird am Samstag, 4. Mai, 10 Uhr, in der Pfarrkirche St. Lambertus in Nettetal-Breyell gefeiert. Im Anschluss wird der Verstorbene in der Priestergrabstätte auf dem Breyeller Friedhof beigesetzt.