„Der schlimmste weibliche Fehler ist der Mangel an Größenwahn“ Literarisch-musikalisch durch 100 Jahre Frauengeschichte

Der Titel der Revue, „Angebissen“, bezog sich auf einen Apfel, in den Jutta Seifert am Ende der Revue „kraftvoll hineinbeißen“ wollte. Ihm fehlte eine kleine Schnitze: 18 Prozent seien es, sagte Seifert. Das entspreche genau dem „Gender Pay Gap“, die Lohnlücke in der Bezahlung zwischen Mann und Frau. Als sie mit ihrem Programm begonnen habe herumzureisen, seien es noch 23 Prozent gewesen, so Seifert. Mit leiser Ironie drückte sie die Hoffnung aus, dass zukünftige Generationen von Frauen einmal den gleichen Lohn wie die Männer erhalten würden.