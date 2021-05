Tönisvorst : Action Medeor weitet Corona-Hilfe für Indien und Nepal aus

Die Corona-Lage in den Krankenhäusern Indiens ist prekär. Häufig fehlen schlicht die finanziellen Mittel. Foto: Action Medeor

Vorst Das Vorster Hilfswerk Action Medeor bemüht sich darum, Beatmungsgeräte für ein Krankenhaus in Südindien zu beschaffen. Sorgen bereitet nun auch die Corona-Entwicklung im benachbarten Nepal.

Unter dem Eindruck der weiterhin dramatischen Nachrichten und Bilder aus Indien wird das Medikamentenhilfswerk Action Medeor mit Sitz in Vorst seine Corona-Soforthilfe für die betroffenen Regionen in den nächsten Tagen ausweiten. Unter anderem sollen mit Unterstützung des Vorster Hilfswerks nun Beatmungsgeräte für ein Krankenhaus in Südindien beschafft werden, um die steigende Zahl von Covid-Patienten dort versorgen zu können.