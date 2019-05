Fleischer-Innung Niederrhein : Die besten Schinken sind saftig, aber nicht wässrig

Vorst Top-Qualität und bester Geschmack: Das zeichnet die Schinken der Fleischermeister aus, die an der Schinkenprüfung der Fleischer-Innung Niederrhein teilgenommen haben. Jetzt erhielten die erfolgreichen Fachbetriebe ihre Preise, Pokale und Goldurkunden.

Gleich in zwei Kategorien gewann Willi Schillings aus Grevenbroich. Die Jury kürte seinen Karbonadenschinken zum besten Rohschinken des Wettbewerbs. Auch hier zahlt sich die aufwändige Herstellung aus: Der Schinken liegt zweieinhalb Wochen in einer selbst gezogenen Naturlake mit speziellen Gewürzen und Kräutern, anschließend wird er getrocknet und über Buchenholz geräuchert. „Insgesamt dauert es drei Monate, bis der fertige Schinken in der Verkaufstheke ist“, erläutert Schillings. Zusammen mit seiner Frau Gerti nahm er auch den „Publikumsoscar“ entgegen: Sein Wildschweinschinken hatte den Besuchern der öffentlichen Schinkenprüfung und Gästen des Restaurants Tafelsilber am besten geschmeckt.