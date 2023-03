Arbeitsniederlegungen am Freitag Verdi-Warnstreik legt erneut Busverkehr in Solingen lahm

Geht es nämlich nach Verdi, werden zum zweiten Mal in dieser Woche die SWS-Busse im Depot bleiben, so dass wie schon am Dienstag viele Pendler aufs eigene Auto umsteigen werden. Aber die Gewerkschafter argumentieren anders. „Wir müssen den Klimawandel in den Griff bekommen. Das geht nur, wenn die Verkehrswende gelingt“, sagte jetzt Stephanie Peifer, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper. Und dafür, so die Gewerkschafterin, müssten die Arbeitsbedingungen im ÖPNV deutlich verbessert werden.