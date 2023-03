Peter-H Stele soll Denkmal ergänzen

Geht es nach CDU, Grünen SPD und FDP in der Bezirksvertretung (BV) Burg / Höhscheid, könnte im Bereich des Denkmals am Peter-Höfer-Platz in Höhscheid demnächst eine Stele aufgestellt werden, mit deren Hilfe der historische Kontext der Stätte erläutert soll. So haben die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 / Die Grünen, SPD, SPD Höhscheid sowie FDP für die nächste BV-Sitzung am Donnerstag (17 Uhr, Freiwillige Feuerwehr Oberburg) einen Antrag eingebracht, in dem die Stadtverwaltung aufgefordert wird, entsprechend aktiv zu werden.