Schleuserrazzia Ermittler durchsuchen auch Solinger Wirtschaftsförderung

„Im Rahmen der richterlich angeordneten Durchsuchungsmaßnahmen zur Sicherung von Vorgängen und Akten wurden am Mittwoch die notwendigerweise an den ausländerrechtlichen Vorgängen beteiligten Dienststellen der Stadt Solingen durchsucht – neben der Ausländerbehörde gehört dazu auch die Wirtschaftsförderung der Stadt Solingen“, sagte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage – wobei das Rathaus direkt hinterher schob, sowohl die Ausländerbehörde, als auch die Wirtschaftsförderung arbeiteten eng mit den ermittelnden Behörden zusammen. „Sie wirken gemeinsam an der Aufklärung des Sachverhalts mit – in der Funktion als Zeugen, wie die Staatsanwaltschaft mehrfach öffentlich betont hat“, hieß es vonseiten der Verwaltung, die weiter unterstrich, die Wirtschaftsförderung sei „ebenso von den Ereignissen und Ermittlungen überrascht worden wie die Stadt Solingen“.