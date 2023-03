Verfahren gegen Solingerin gegen Geldbuße Eingestellt „Montagsspaziergang“ kostet 500 Euro

Im Fall der Solinger „Montagsspaziergänge“ war hinzugekommen, dass es zu diesem Begriff eine Historie gebe, die an den Widerstand in der ehemaligen DDR anknüpft. Auch dort hatten „Montagsspaziergänge“ stattgefunden. Dass die Angeklagte nur deshalb dazu eingeladen haben will, weil montags die meisten Leute für so etwas Zeit hätten? Das hatte ihr schon das Amtsgericht nicht geglaubt. Dass auf „Telegram“ damals zu lesen gewesen sei, man solle keine Schilder mitbringen, weil der Spaziergang keine Demo sei? Aus juristischer Sicht sei das eher dazu gedacht gewesen, das Versammlungsrecht zu umgehen.