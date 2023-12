Eishockey-Regionalliga Team aus Neuss fiebert Solingen-Partie entgegen

In der fast 50-jährigen Geschichte des Neusser Eishockeys waren Spiele gegen Solingen oftmals Höhepunkte, für deren Ausgang es im Vorfeld selten sichere Tendenzen gab. Dies ist auch in dieser Saison so, bei den beiden bisherigen Aufeinandertreffen siegten die jeweiligen Gastgeber hauchdünn. Dem Solinger 1:0-Erfolg folgte eine Neusser 3:2-Revanche im Südpark. Für zusätzliche Spannung sorgt am Sonntag, dass es für beide Seiten um einiges geht. Der NEV könnte mit einem Erfolg zum viertplatzierten TuS Wiehl aufschließen, hätte bei einer Niederlage aber die gastgebenden Solinger im Nacken, die derzeit noch mit fünf Punkten Rückstand in Lauerstellung sind. Für Geisler ist das Ziel klar: „Wir hatten uns vor den letzten drei Spielen mindestens sechs Punkte zum Ziel gesetzt. Nach dem Sieg in Troisdorf sind wir auf einem guten Weg und wollen das Kalenderjahr am Sonntag erfolgreich abschließen.“