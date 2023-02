Verdi streikt in Solingen Busse fahren nicht – Hallenbad geschlossen

Der Arbeitskampf geht in die nächste Runde. Erneut sind mehrere tausend Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt und haben sich am Dienstag an einer zentralen Protestkundgebung in Wuppertal beteiligt. Die Demonstranten, die aus der gesamten Region unter anderem aus Düsseldorf, dem Kreis Mettmann und dem bergischen Städtedreieck ab 11 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz in Elberfeld zusammen gekommen waren, wollten so noch einmal ihrer Forderung nach 10,5 Prozent mehr Lohn beziehungsweise einem Lohnplus von mindestens 500 Euro monatlich Nachdruck verleihen – wobei allein aus Solingen am Morgen neun Busse mit insgesamt 400 Streikenden in die Nachbarstadt gefahren waren.