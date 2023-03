Das Programm in Solingen-Wald steht Bei den Theatertagen bleibt alles anders

Bezug nehmend auf den im Grußwort von Oberbürgermeister Tim Kurzbach zitierten Song Herbert Grönemeyers „Bleibt alles anders“ eröffnete Peter Wirtz die Präsentation des Programms der Walder Theatertage. Der populäre Titel erschien 1998 in einer der vielleicht schwersten Zeiten des Künstlers. Entsprechend erinnerte auch Wirtz zunächst an die noch anhaltenden Kriegs- und Krisenzeiten, in denen die Menschen die Begegnung bei guter Kunst und Unterhaltung ganz besonders bräuchten. Außerdem verwies er auf die Bedeutung für die Stadtentwicklung und Lebensqualität in den Vierteln und Quartieren: „Eine lebendige Kunst- und Kulturszene steigert die Attraktivität einer Gemeinde enorm.“