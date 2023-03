Neubau soll im Sommer 2024 bezogen werden Sparkasse Solingen weiter auf Wachstumskurs

Nackter Beton dominiert auf den einzelnen Etagen, Gerüste und Baumaterial sind zu sehen, der auch bei Fertigstellung des Neubaus der Stadt-Sparkasse Solingen sonnendurchflutete Innenbereich ist bereits klar zu erkennen. Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage sind geräumig bemessen. Auch die Büroflächen des Vorstands in der vierten Etage des Neubaus zwischen Peter-Knecht-Straße, Max-Leven-Gasse, der Straße Am Neumarkt und Kölner Straße in der Stadtmitte sind bereits verteilt. Auf dem Dach wird noch eine Photovoltaik-Anlage installiert.