Ausbildung in Solingen Nach Party folgt Bewerberdating

Solingen · Zum 15. Mal wird am Freitag das Bergische Bewerberdating in den Räumen der Industrie- und Handelskammer in Wuppertal veranstaltet. 80 Ausbildungsbetriebe, darunter viele Solinger, bieten rund 600 Stellen an.

01.03.2023, 05:00 Uhr

Mit einer Ausbildungsparty in der Cobra Ende Januar wurde bereits ein neues Format ausprobiert, um Jugendlichen duale Ausbildungsberufe zu unterbreiten. Foto: Meuter Foto: Peter Meuter