VRR-Stationsbericht für Solingen Hauptbahnhof und Grünewald rutschen ab

Hauptbahnhof Ohnehin ist es speziell um das Ambiente an den Bahnstationen in der Klingenstadt nicht zum besten bestellt. So hatte der Verkehrsverbund im Berichtsjahr 2022 wieder einiges auszusetzen – wobei dieses Mal vor allem der Hauptbahnhof in Ohligs verstärkt in den Fokus geriet. Zwar schnitt der Hauptbahnhof mit der Gesamtbeurteilung „ordentlich“ (zweitbeste Note) erneut am besten unter den fünf Solinger Stationen ab – was mit Bestnoten bei Fahrgastinfo und Barrierefreiheit zu erklären ist. Aber das vermochte nicht darüber hinwegzutäuschen, dass auch in Ohligs längst nicht mehr alles wirklich gut erscheint.