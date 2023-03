CSD in Solingen „Klingenpride“ sucht neues Motto

Nachdem im vergangenen Jahr mit dem „Klingenpride“ erstmals auch in Solingen ein Christopher Street Day stattgefunden hat, sind die Veranstalter mittlerweile mit der Organisation der zweiten „Klingenpride“-Auflage beschäftigt. Wie bei der Premiere 2022 soll der Südpark am Rande der Innenstadt am 29. Juli erneut zu einer Partymeile werden – wobei die anfallende Arbeit auf möglichst viele Schultern verteilt werden soll.