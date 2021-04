Bundestagswahl : CDU schickt Jürgen Hardt ins Rennen

Info

Wahlkreis Der Bundestagswahlkreis 103 umfasst die Städte Solingen und Remscheid sowie die Wuppertaler Stadtteile Cronenberg und Ronsdorf. Für die SPD tritt bei der Bundestagswahl wieder der Solinger Ingo Schäfer an. 2017 holte Jürgen Hardt 38,2 Prozent der Stimmen, Schäfer 30,9 Prozent.

Zur Person Jürgen Hardt, der Ende Mai 57 Jahre alt wird, trat 1981 in die CDU ein. Der gebürtige Hesse, der in Wuppertal wohnt, studierte nach seiner Dienstzeit als Offizier in der Marine Volkswirtschaftslehre in Heidelberg und Köln. Hardt arbeitete in der CDU-Bundesgeschäftsstelle und für die Bundestagsfraktion. Von 2001 bis 2009 leitete er die Unternehmenskommunikation der Vorwerk-Gruppe.

Seit September 2015 ist Hardt außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Er gehört dem Auswärtigen Ausschuss an und ist stellvertretendes Mitglied in mehreren anderen Bundestagsausschüssen.