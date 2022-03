Partei hat keinen Lauf : Wieder eine Schlappe für die AfD

Analyse Berlin Seit Jahren versucht die AfD vergeblich, den Posten des Vizepräsidenten im Bundestag zu besetzen. Bei den Wahlen fallen ihre Kandidaten regelmäßig durch. Vor dem Bundesverfassungsgericht kassiert die Partei jetzt zwei Niederlagen - es läuft nicht gut für die Rechtspopulisten.

Es ist die nächste Schlappe vor Gericht, die die AfD innerhalb weniger Wochen kassiert. Am Dienstag bekam die Partei in Karlsruhe gleich zwei Watschen verpasst hinsichtlich ihrer Klagen vor dem Hintergrund, dass AfD-Kandidaten regelmäßig bei der Wahl einer Bundestags-Vizepräsidentin oder eines -präsidenten durchfallen. Erst vor knapp zwei Wochen hatte zudem das Verwaltungsgericht Köln entschieden, dass die AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz als Verdachtsfall behandelt und überwacht werden darf. Es läuft nicht gut für die „Alternative“. Die Parteioberen wirken schon länger konsterniert.

Jetzt zwei Urteile, zwei Niederlagen an einem Vormittag, das hat Seltenheitswert. Karlsruhe entschied, dass die AfD keinen uneingeschränkten Anspruch auf einen Vizepräsidenten-Posten im Bundestag hat. Das Recht zur gleichberechtigten Berücksichtigung stehe unter dem Vorbehalt der Wahl des Kandidaten durch die anderen Abgeordneten, so das Bundesverfassungsgericht . Auch die Klage des AfD-Politiker Fabian Jacobi blieb erfolglos, der durchsetzen wollte, dass einzelne Abgeordnete Kandidatenvorschläge machen können.

Jacobi hatte 2019 mit dem Wissen seiner Fraktion versucht, einen weiteren Aspiranten ins Spiel zu bringen, weil bei zwei Bewerbern im dritten Wahlgang schon der gewählt ist, der die meisten Stimmen bekommt - träten also zwei AfD-Leute gegeneinander an, würden die eigenen Stimmen reichen. Nach dem Urteil der Richter kann der Bundestag aber intern festlegen, dass die Kandidatenvorschläge nur von den jeweiligen Fraktionen kommen dürfen. Grundsätzlich gilt laut Geschäftsordnung des Bundestags, dass jede Fraktion mindestens einen Stellvertreter der Präsidentin Bärbel Bas (SPD) stellt. Aber: Gewählt ist man nur, wenn man die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages bekommt.

Einen Lauf hat die AfD derzeit nicht. Um die Haltung zum Ukraine-Krieg wurde intern lange gerungen – die AfD gilt als russland- und putinfreundlich. Viele Personalquerelen auch in der Bundestagsfraktion machen der angeblich frustrierten Führung weiter zu schaffen; dann die Pleite mit dem eigenen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten, dem CDU-Mann Max Otte. In einzelnen Landesverbänden herrscht überdies Chaos. So traten etwa in Bayern mehrere Führungskräfte aus der Landtagsfraktion aus, nicht zuletzt wegen einer Chatgruppe, in der Abgeordnete vom Bürgerkrieg schwärmten und sich rassistisch äußerten. Aus vielen Untergliederungen wird zudem berichtet, das wegen des misslungenen Corona- und Ukraine-Kurses und nach dem Verfassungsschutzurteil Mitglieder die Partei verlassen. Demnach sollen es seit Jahresbeginn über 600 gewesen sein. In den Umfragen stagniert die Partei sowieso, oder es geht eher bergab.