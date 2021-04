Corona in Solingen : Schulen weiter im Distanzunterricht

Solingen In der Klingenstadt und in den bergischen Nachbarstädten Remscheid und Wuppertal sowie in weiteren zehn NRW-Städten beziehungsweise Kreisen bleibt ab Montag der Präsenzunterricht weiter ausgesetzt – mit Ausnahme für die Abschlussklassen sowie einer Notbetreuung.

Die 13 Städte und Kreise weisen alle Inzidenzwerte von über 200 auf. Das Land teilte der Solinger Stadtverwaltung am Freitag die „einheitliche Vorgehensweise“ mit. Zuvor hatte sich die Stadt selbst bereits für Distanzunterricht in der kommenden Woche ausgesprochen. Das bereits in dieser Woche gültige Modell wird also bis auf weiteres verlängert – zunächst bis zum 4. Mai. Am Freitagvormittag sind die Schulen informiert worden. Auch die Fraktionen des Rates waren in die Vorbereitung der Entscheidung eingebunden.

Weiter geöffnet bleiben Sportanlagen, Bolzplätze und Parks sowie für die Fauna und der Vogelpark. Auch die Click-&-Meet-Regelung für den Einzelhandel wird vorerst aufrechterhalten. Derweil sind am Freitag die Corona-Zahlen weiter gestiegen. Der Inzidenzwert kletterte auf 223,6. Damit wurden 356 Corona-Neuinfektionen binnen sieben Tagen festgestellt. Derzeit sind 618 Personen nachgewiesen infiziert.

(uwv)