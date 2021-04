Interview Thomas Grigutsch : Gute Konzepte sichern Firmen-Nachfolge

Solingen Der Geschäftsführer der Bergischen Industrie- und Handelskammer für die Bereiche Starthilfe und Unternehmensförderung/Zentrale Dienste, Thomas Grigutsch, hilft bei der Unternehmensnachfolge.

In Solingen wie im Bergischen sind viele Unternehmen klein- und mittelständisch strukturiert. Darunter sind insbesondere Familienbetriebe. Was passiert, wenn diese Firmen keine Nachfolger finden, sei es in der Familie oder aber unter Führungskräften innerhalb des Unternehmens?