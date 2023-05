Brandanschlag in Solingen Gedenk-Stelen geben Opfern Gesichter

Nach diesem eher abstrakten Motiv hat die Einrichtung ihre neuen Werke den menschlichen Schicksalen hinter dem Anschlag vom 29. Mai 1993 gewidmet: Porträt-Tafeln aus Metall zeigen die Gesichter von Gürsun Ince, Hatice Genç, Gülüstan Öztürk, Hülya Genç und Saime Genç, die bei dem Anschlag ihr Leben verloren, und von Mevlüde Genç. Erklärtexte dazu sollen die Frauen und ihre Lebenssituation vor der Tragödie vorstellen. Über QR-Codes können Betrachter zudem weitere Informationen abrufen. Insgesamt sechs dieser Tafeln werden an bereits montierte Träger direkt am Mahnmal angebracht. Ein Porträt von Mevlüde Genç, die gewissermaßen zum Gesicht des Gedenkens und des Wunsches nach Aussöhnung geworden ist, wird am künftig nach ihr benannten Platz, dem heutigen Mercimek-Platz in der Innenstadt, stehen. Und eine weitere Platte, auf der neben den Porträts der Opfer auch eine Applikation des abgebrannten Hauses zu sehen sein wird, findet seinen Platz am damaligen Tatort, der Unteren Wernerstraße.