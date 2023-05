Hochwasserschutz in Solingen Eschbachufer bleibt Dauer-Baustelle

Zwei Gesichter zeigt der Eschbach in Unterburg dem Betrachter: In seinem unteren Abschnitt plätschert er – gebändigt durch hohe Mauern – an guten Tagen eher gemütlich durch den verschieferten Ortskern, um schließlich in die rauschende Wupper zu münden. Dieses 600 Meter lange Teilstück blickte bekanntlich schon vor dem verheerenden Hochwasser vom Juli 2021 auf jahrelange Bauarbeiten zurück: Dazu gehörten die Vertiefung des Bachbetts und die Erneuerung der Ufermauern. Der bearbeitete Bereich habe die Katastrophe gut überstanden, erklärt Susanne Fischer, Pressesprecherin des Wupperverbands.