Arbeiten in Solingen Ohligser Markt: Baustelle vor Abschluss

Ohligs · Die Arbeiten am Ohligser Markt liegen erkennbar in den letzten Zügen – und sollen Ende des Monats fertig sein. Einiges hängt nun an Details. Der Wochenmarkt indes soll am 24. Juni zurückkehren.

15.05.2023, 15:32 Uhr

Nur noch wenige Arbeiten stehen am Ohligser Markt an. Dafür warten die Handwerker teilweise noch auf Material. Foto: Alexander Riedel

Von Alexander Riedel

Für manch einen Ohligser ist er zur täglichen Routine geworden: Der Blick durch den Bauzaun auf die Fortschritte auf dem Marktplatz. Und in der Tat nimmt der inzwischen erkennbar Formen an. Eine abgerundete neue Mauer umfasst die Außenfläche der Maku Weinbar und die wieder aufgestellte Persil-Uhr. Helles Pflaster deckt einen großen Teil der Fläche ab. Und die Zahl der Gerätschaften hat abgenommen. Ende des Monats oder spätestens unmittelbar nach Monatswechsel – und damit rund 14 Monate nach dem ersten Spatenstich – soll der Markt fertig sein.