Baustellen in Solingen Eine probate Notlösung im Straßenverkehr

Seit Monaten schon ist auf der Viehbachtalstraße die Spur in Richtung Ohligs wegen Arbeiten am neuen Sammler gesperrt – auch mit Auswirkungen für die Straße Schwarze Pfähle, die mit dem Nadelöhr unterhalb der Brücke täglich eine Staufalle im Berufsverkehr ist. In Unterburg geht es an der Eschbachstraße jetzt rasant mit den Arbeiten voran: Hier wird im Bereich des Burger Bahnhofs ein neuer Gehweg angelegt.