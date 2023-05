Verleihung am 16. Mai in Berlin Solinger Kinderstuben für Deutschen Kita-Preis nominiert – trotzdem Zukunftssorgen

Eine achtköpfige Delegation aus Solingen und Umgebung wird in der kommenden Woche eine besondere Reise in die Bundeshauptstadt antreten. „Wir sind sehr gespannt“, blickt Ruth Beste-Dosseh, Leiterin der Kita Zietenstraße, nach vorn. Sie ist genauso mit von der Partie wie Eva Kuhn, Geschäftsführerin des Trägers, der Solinger Kinderstuben. Viele Kinder und ihre Eltern wiederum könnten sich am Dienstagnachmittag aufgeregt vor dem heimischen PC versammeln.