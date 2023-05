Leo von den Steinen im Gespräch „Wir bieten Mobilität und tolle Erlebnisse“

von den Steinen Das Visiodrom in Wuppertal, wo momentan noch die Monet-Ausstellung läuft, gehört sicher dazu. Das war ein großartiges Erlebnis für die Rollifahrer. Wir können uns auch einen Tag am Strand in Holland vorstellen. Welcher Rollstuhlfahrer kommt schon ans Meer? Ebenso in Planung ist ein Besuch der Gastronomie MonBerg in Monheim. Auch ein Kinoabend ist eine willkommene Abwechslung. Viele Kinos sind aber nicht auf Rollstuhlfahrer eingerichtet. Der Cinedom in Köln hat beispielsweise sieben Plätze für sie. Und man möchte auch nicht unbedingt direkt vor der Leinwand sitzen. Wir haben deshalb bereits selbst eine Kinovorstellung in unserem Gebäude an der Beethovenstraße organisiert und denken auch über einen Ausflug ins Kölner Autokino nach.