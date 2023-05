Feuerwehr in Solingen Auto brennt – Fahrer kann sich noch retten

Geistesgegenwärtig hat ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Sonntagabend in Solingen reagiert: Als sein Auto während der Fahrt Feuer fängt, bringt er sich schnell in Sicherheit. Am späten Sonntagabend fuhr der Mann gegen 23.20 Uhr mit einem VW auf der Goerdelerstraße in Fahrtrichtung Konrad-Adenauer-Straße. Kurz vor der Kirche St. Clemens bemerkte der Fahrer Rauch und Feuer und stellte den Wagen schnell auf der Parkfläche ab. Er brachte sich selbst in Sicherheit und rief direkt die Feuerwehr. Trotz rascher Alarmierung und Löscherfolg wurde der Wagen nahezu vollständig zerstört. Die Feuerwehr erstickte restliche Glutnester mit einem Schaumteppich, anschließend musste das Auto abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Goerdelerstraße zwischen Florastraße und Mummstraße gesperrt.