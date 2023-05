Brandanschlag vor 30 Jahren in Solingen Trauer, Wut, Krawall und Zerstörungen

Wenn am Pfingstmontag beim 30. Jahrestag des Brandanschlages mit zahlreichen Veranstaltungen an die Tat von damals erinnert wird, leben in Solingen Betroffenheit, Entsetzen und Fassungslosigkeit wieder auf. Für die Sicherheitskräfte wird dieser Gedenktag nicht nur rund um das Mahnmal an der Beethovenstraße oder an der Unteren Wernerstraße ein Großeinsatz verbunden sein.