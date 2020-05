Banken in der Krise : Die Volksbank verschiebt ihre Vertreterversammlung

Banken in der Krise

Guido Lohmann (vorn) und Dieter Hackstein vom Vorstand der Volksbank Niederrhein haben in Absprache mit dem Aufsichtsrat die für Juni geplante die Vertreterversammlung abgesagt. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Die Verantwortlichen verzichten bewusst auf die Möglichkeit, die Veranstaltung online abzuhalten. Nun soll zu einem späteren Zeitpunkt die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen werden. Dazu muss allerdings die Europäischen Bankenaufsicht grünes Licht geben.

Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Niederrhein haben wegen der Corona-Pandemie die ursprünglich auf den 22. Juni terminierte Vertreterversammlung verschoben. „Da wir in der Regel über 500 Gäste zur Vertreterversammlung begrüßen, ist es mit Blick auf die Verhaltensempfehlungen der Bundes- und Landesregierung nicht möglich, eine solche Großveranstaltung im Juni durchzuführen“, so Vorstandsvorsitzender Guido Lohmann. Die Möglichkeit, die Vertreterversammlung online zu veranstalten, komme für die Volksbank-Verantwortlichen nicht infage. „Darauf verzichten wir, weil uns das Gespräch und das persönliche Miteinander mit unseren Mitgliedervertreterinnen und -vertretern einfach zu wichtig ist“, so Lohmann.