Alle Tests negativ : Keine Corona-Infizierten in Fleischbetrieben im Kreis Wesel

Halbe Schweine im Schlachthof am Haken. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Kreis Wesel Nach den Vorfällen in Schlachtereien unter anderem in Coesfeld musste die Kreisverwaltung auch in den Betrieben ihrer Region testen. Das Ergebnis ist erfreulich. Der Landrat betont den Einsatz seiner Mitarbeiter.

Der Kreis hat am Dienstag die Ergebnisse einer Testreihe in Fleischbetrieben auf das Coronavirus öffentlich gemacht. Aufgrund eines entsprechenden Erlasses des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hatte der Kreis Wesel in insgesamt 14 Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben im Kreisgebiet Covid-19-Tests durchgeführt. Am Montag hatte der Kreis auf Anfrage mitgeteilt, dass er Tests vorgenommen habe.

Ergebnis: Von 451 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der handwerklich und mittelständisch strukturierten Betriebe wurden Abstriche genommen. Ausgenommen wurden nur Personen, die ihre jeweiligen Betriebe seit 14 oder mehr Tagen aufgrund von Urlaub oder Kurzarbeit nicht betreten haben und somit nicht getestet werden mussten. Alle verwertbaren Tests waren negativ. Keiner der getesteten Betriebe greift auf Mitarbeitende zurück, die in Sammelunterkünften untergebracht sind.

Landrat Ansgar Müller: „Die durchweg negativen Testergebnisse in unseren lokalen Fleischbetrieben zeigen, mit welch hoher Qualität unter Einhaltung aller geltenden Hygienestandards hier im Kreis Wesel gearbeitet wird.“ Für den Fachdienst Gesundheitswesen der Kreisverwaltung sei der Aufwand für diese Massentestung enorm gewesen, so Müller weiter. „Trotz des pandemiebedingten, seit Wochen gleichbleibend extrem hohen Arbeitsaufkommens haben die Mitarbeitenden des Bereichs Gesundheitswesen mit Unterstützung weiterer Kolleginnen und Kollegen es geschafft, den Erlass des Ministeriums kurzfristig umzusetzen und abzuarbeiten. Wie so oft seit Ausbruch der Corona-Pandemie gebührt ihnen hierfür große Anerkennung.“

(sep)