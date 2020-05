Streit um Uferschwalbe in Budberg : Kreis wertet Beweisfotos von Brutstätten der Uferschwalbe aus

Streit um Uferschwalbe in Budberg

Rheinberg Beurteilung, ob die Vorwürfe des Nabu gegen das Kiesuntermehmen Hülsken berechtigt sind, steht noch aus. Der Rheinberger Ornitholge Karl-Heinz Gaßling meldet sich zu Wort. Er geht davon aus, dass die Röhren belegt waren.

Der Kreis Wesel hat als Untere Naturschutzbehörde die Kiesgrube am Vierbaumer Weg besucht, um zu ermitteln, was dran ist am Vorwurf, dass das Kiesunternehen Hülkens mutwillig ins Brutgeschäft der Uferschwalbe eingegriffen habe. Anwohner hatten der Firma vorgeworfen, Steilwände mit hunderten von Niströhren der streng geschützten Vögel zugeschüttet und abgetragen zu haben. Die Nachbarn hatten den Naturschutzbund (Nabu) eingeschaltet. Der wiederum hat Anzeige erstattet (wir berichteten ausführlich).