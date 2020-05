Geschäft mit der Liebe : Wie man sich vor digitalen Heiratsschwindlern schützt

Xanten Beim Love Scamming täuschen Betrüger die große Liebe vor, wollen aber nur Geld. Kürzlich erst wurden zwei Verdächtige in Xanten festgenommen. Wir verraten, woran man die Liebesschwindler erkennt.

Versprochen wird die große Liebe, tatsächlich möchten die Betrüger ihr Opfer nur dazu bringen, möglichst viel Geld zu überweisen. Love Scamming ist eine besonders perfide Art des Betrugs und mit hohem emotionalen Stress verbunden. In Xanten sind innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Verdächtige festgenommen worden , die von einer Frau aus Kalkar einen fünfstelligen Betrag zu ergaunern versuchten. Die Geldübergabe sollte in beiden Fällen am Xantener Bahnhof stattfinden. Die Polizei erklärt, woran die Masche zu erkennen ist.

Wie gehen Love Scammer vor? Die Liebesbetrüger nehmen online Kontakt zu ihren Opfern auf. Sie schicken morgens eine nette Nachricht, dann wird nachmittags kurz gechattet und abends telefoniert. Sie sprechen nicht über finanzielle Probleme, sondern über die Familie, den Beruf, die Vergangenheit und die vermeintliche Zukunft – so bauen sie eine emotionale Bindung auf. Nach einer Weile planen sie, ihre neue Liebe zu besuchen. Doch kurz vor dem ersten Treffen kommt etwas dazwischen, Probleme mit dem Visum, Überfälle, konfiszierte Pässe oder ein Autounfall. Dann fragen sie nach Geld. Und weil das Opfer emotional abhängig ist, fließen hohe Summen an die Betrüger.

Wie sieht der typische Love Scammer aus? Die Betrüger geben sich als Ingenieure, Architekten, Soziologen, Konstrukteure in der Ölindustrie, Tierärzte, Computerspezialisten oder U.S.-Soldaten aus. Ihre gestohlenen Profilfotos zeigen weiße, attraktive Männer. Sie geben vor, in Amerika oder im europäischen Ausland zu leben, in den meisten Fällen sitzen sie in Westafrika, wie die Polizei erklärt. Davon merken die Opfer nichts, weil die Betrüger meist perfekt Englisch sprechen.