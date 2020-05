Weitere Lockerungen in Alpen : Ins Rathaus kommt man nur mit Termin

Für den allgemeinen Publikumsverkehr bleibt das Rathaus in Alpen weiter geschlossen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Die Verwaltung in Alpen passt ihre Pandemie-Regeln an: Wer Ausweise abholen möchte, muss nur klingeln. Besucher müssen sich in Listen eintragen. Bei Trauungen sind 20 Personen erlaubt.

Das Rathaus bleibt weiterhin für allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen. Das hat die Verwaltung am Freitag mitgeteilt. Das Be­tre­ten des Rat­hau­ses ist allerdings mög­lich, wenn vorab ein Ter­min mit der An­sprech­per­son in der Ver­wal­tung ver­ein­bart wor­den ist. Das gilt auch für das Bür­ger­­bü­ro. Ein Be­such oh­ne An­mel­dung ist bis auf Wei­te­res nicht mög­lich.

Für die Abholung von Personalausweisen oder Reisepässen ist keine Terminvergabe erforderlich. Abholer sollten die Klingel am Vordereingang des Rathauses nutzen, um hereingelassen zu werden. Es wird darum gebeten, dass für Rück­spra­chen oder An­trag­stel­lun­gen so­weit mög­lich das Te­le­fon, die E-Mail oder der Post­weg genutzt wird, um per­sön­li­che Kon­tak­te im In­ter­es­se des Ge­sund­heits­schut­zes aller Beteiligten zu re­du­zie­ren.

Wenn ein Ter­min ver­ein­bart wor­den ist, wird der Be­su­cher am Rathauseingang ab­ge­holt. Hierbei ist ebenfalls die Klingel am Vordereingang des Rathauses zu nutzen. Das Rat­haus darf nur mit ei­ner Mund-Na­sen-Ab­de­ckung be­tre­ten wer­den. Auf die Einhaltung des Min­dest­ab­stands von 1,50 Me­tern ist immer zu achten. An Arbeitsplätzen mit häufigem Bürger-Kontakt sind trans­pa­ren­te Ab­tren­nun­gen als Schutz in­stal­liert.

Al­le Be­su­cher wer­den in ei­ner Be­su­cher­lis­te re­gis­triert, um even­tu­el­le In­fek­ti­ons­ket­ten nach­ver­fol­gen zu kön­nen. Die Da­ten wer­den aus­schließ­lich zu die­sem Zweck er­ho­ben und zwei Wo­chen nach dem Be­suchs­ter­min wie­der ge­löscht, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Beratungen im Rathaus (Behindertenbeauftragte, Seniorenbeauftragter, KoKoBe) können auch weiter nicht stattfinden. In dringenden Angelegenheiten können Bürger sich telefonisch an die Gemeinde Alpen unter Tel. 02802 912-0

wenden. Ihr Anliegen wird dann an den entsprechenden Ansprechpartner weitergeleitet.

Trauungen finden weiter statt. Im Rathaus werden die Trauungen im Sitzungssaal durchgeführt, um die Abstandsregelung einhalten zu können. Hierbei muss allerdings auf ein Begleitprogramm verzichtet werden. Neben dem Brautpaar und den Trauzeugen wird die Gästezahl auf 20 Personen begrenzt.

(RP)