Malerin Jo Volkmann aus Rheinberg : Wenn Handwerk auf Historie trifft

Die Rheinberger Handwerkerin Johanna Volkmann bei den Sanierungsarbeiten der Fassade am Haus der Rheinstraße 7. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Johanna Volkmann aus Rheinberg ist seit zehn Jahren als Malerin und Lackiererin selbstständig. Nicht nur große Fassaden gehören zu ihrem Beruf, manchmal sind es auch feine Akzente.

Genau diese Arbeiten seien die Sahnehäubchen in ihrem abwechslungsreichen Job, sagt Johanna Volkmann – die von allen nur Jo gennant wird – mit Blick auf das Haus Rheinstraße 7. Auf der Fassade in gedecktem Gelb „galoppiert“ zwischen zwei Fenstern im ersten Obergeschoss ein dunkelrotes Pferd. Darunter steht in Frakturschrift „Im roten Pferd“. Die Abbildung macht die historische Bezeichnung des Hauses wieder sichtbar. Mit einer gehörigen Portion Kreativität, künstlerischem Gespür und dem handwerklichen Know-how hat Volkmann das Motiv entwickelt und aufgebracht. „Geschehen ist dies in Zusammenarbeit mit meiner Schwester, die die Grafikvorlage am PC erstellt hat“, berichtet die Handwerkerin.

Dabei gehören Konzeption, Entwicklung und Umsetzung historischer Motive mitnichten zum Kerngeschäft der Einzelunternehmerin, die in diesem Jahr seit genau zehn Jahren selbstständig ist. In der Regel übernimmt sie im Auftrag von Wohnungsbaugesellschaften und Privatkunden sämtliche klassischen Malertätigkeiten im Innenbereich wie zum Beispiel Streichen, Tapezieren und Lackieren. „Ab und zu kommen auch Arbeiten an Fassaden hinzu“, erzählt die 42-Jährige. Über mündliche Werbung kam der Kontakt zum Ehepaar Berg zustande. „Nachdem ich bereits im Haus Rheinstraße 9 gearbeitet hatte, fragte mich Herr Berg, ob ich mir vorstellen könnte, die Fassade an Hausnummer 7 zu gestalten“, erinnert sich Volkmann. Eine Herausforderung abseits des normalen beruflichen Pfades, der sie sich gerne gestellt hat.

Info 370 Häuser hatten individuelle Namen Hausnamen Vor rund 200 Jahren trugen schätzungsweise 370 Häuser in Rheinberg individuelle Namen, die Fassaden waren mit entsprechenden Bildmotiven geschmückt. Bedeutung Die historische Gebäudebezeichnung „Zum roten Pferd“ am Haus an der Rheinstraße 7 verweist vermutlich auf die frühere Wohnstatt eines Obristen

Auch den Häusern Rheinstraße 9 und Großer Markt 17 soll man demnächst wieder den Namen an der Fassade ablesen können. „Wenn ich die Chance bekomme, bin ich dabei“, betont die zweifache Mutter, die ihren Beruf mit Herzblut ausübt. Am Ende des Tages sehe man stets, was man geschaffen habe, so Volkmann. Das mache ungeheure Freude. Deshalb ist ein Jobwechsel für sie kaum vorstellbar.