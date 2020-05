Standesamt Rees : Trauungen jetzt im Museum möglich

Ja-Wort im Ausstellungsraum: Hochzeiten sind jetzt auch im Museum Koenraad Bosman möglich. Foto: Stadt

Viele Paare haben wegen Corona ihre Hochzeit verschoben. Die Stadt Rees bietet Trauungen jetzt im Ausstellungsraum des Bosman-Museums an. Zehn Gäste dürfen der Zeremonie beiwohnen.

Das Frühjahr und der Sommer sind normalerweise die Zeiten, in denen besonders viele Hochzeiten stattfinden. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Denn wegen Corona haben etliche Paare ihre Heirat gezwungener Maßen verschieben müssen. Auch das Standesamt in Rees hat diesen Trend registriert.

Mit Beginn der Corona-Krise und den damit einher gehenden Maßnahmen wurden dort seit dem 15. März zehn bereits geplante Hochzeiten umdisponiert. Zwischen März und Anfang Mai fanden gerade einmal zwei standesamtliche „Nottrauungen“ in Rees statt. Nur die Paare und die Standesbeamten waren dabei anwesend, Gäste waren nicht zugelassen. Das Ja-Wort mussten sich die Paare in einem eher schmucklosen Konferenzraum im Rathaus geben. Die beiden Trauungen waren vom Reeser Standesamt auch nur durchgeführt worden, um den Paaren, die sich in einer besonderen Situation befanden, weiteren bürokratischen Aufwand zu ersparen.

Info Mit Standesamt Termin vereinbaren Kontakt Wer das Koenraad-Bosman-Museum für eine Hochzeit mieten will, muss im Reeser Standesamt einen Termin vereinbaren (Telefon 02851 51152). Standesamt In Rees gibt es mit Elke Huth, Sandra Kösters und Pia Oosetendorp drei Standesbeamtinnen.

In Rees waren standesamtliche Trauungen vor den Zeiten von Corona im Sitzungssaal des Rathauses, in Räumlichkeiten des alten Reeser Amtsgerichts, „unterirdisch“ in den Kasematten des Museums Koenraad Bosman und „auf See“ auf dem Fahrgastschiff „Stadt Rees“ möglich. Vier Optionen, die jetzt allesamt nicht mehr zur Verfügung stehen.

Der Sitzungssaal im Rathaus kann für Hochzeiten derzeit nicht mehr genutzt werden, weil dort der Corona-Krisenstab der Stadt Rees tagt. Das alte Amtsgericht muss weiterhin tabu bleiben, weil sich in dem Gebäudekomplex auch Seniorenwohnungen befinden. Und in den Kasematten unterhalb des Museums sind Trauungen momentan ebenfalls weiterhin nicht möglich, weil dort die Platzverhältnisse zu beengt sind, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Mit den jetzt einsetzenden Lockerungen gibt es für heiratswillige Paare zumindest wieder zwei Möglichkeiten: Zum einen kann für Hochzeiten die „Stadt Rees“ wieder gebucht werden. Zum anderen hat die Stadtverwaltung jetzt die Möglichkeit geschaffen, im oberen Ausstellungsraum des Museums Koenraad Bosman zu heiraten. „Neben dem Hochzeitspaar und dem Standesbeamten dürfen daran zehn Gäste inklusive Trauzeugen teilnehmen“, erklärt der Reeser Stadtsprecher Jörn Franken.

Im Ausstellungsraum im ersten Stock des Museums kann die Hochzeitsgesellschaft problemlos der Zeremonie beiwohnen. „Gesichtsmasken müssen sie dort auch nicht tragen, weil die vorgeschriebenen Abstandsregeln gewahrt werden können“, erklärt Franken weiter.