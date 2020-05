Öffnung des Hallenbades : Schwimmverein Alpen peilt August an

Wolfgang Kranz vom Vorstand des Schwimmvereins im Hallenbad: Er und seine Kollegen haben sich eingehend beraten, schließlich stimmte eine Mehrheit gegen eine Wiedereröffnung nach Pfingsten. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Die Wiederöffnung des Hallenbades unmittelbar nach Pfingsten ist nicht möglich. Es soll aber noch in den Sommerferien aufmachen. Damit das klappt, sind weitere Lockerungen der Corona-Schutzverordnung notwendig.

Noch befinden sich die 500 Kubikmeter Wasser im Becken. Eine Pumpe arbeitet mit halber Leistung, um das Chlor zu verteilen und so die Algenbildung zu vermeiden. Die Lüftung läuft auf minimaler Drehzahl, damit sich keine Feuchtigkeit bildet und Bauschäden entstehen. Schwimmgäste sind nicht zu sehen. Seit Wochen schon sind die Türen im Alpener Hallenbad geschlossen. Das wird auch bis mindestens 2. August so bleiben. Die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW lassen auch einen eingeschränkten Badebetrieb vor den Sommerferien nicht zu. Bei einer Ortsbegehung entschied sich der Vorstand des Schwimmvereins (SV) Alpen mit 8:2-Stimmen gegen eine Wiederöffnung am Dienstag nach Pfingsten.

„Wir haben ausgiebig diskutiert. Die Hygienevorschriften und Abstandsregelungen sind für unser kleines Bad nicht umsetzbar“, sagt der SV-Vorsitzende Werner Hübl. Vereinsarzt Norbert Koch war beim Treffen dabei. Hübl: „Er meinte, dass wir das Bad lieber geschlossen lassen sollen, um kein Risiko einzugehen.“ Die Vorstandsmitglieder hatten sich viel Zeit genommen, hin und her überlegt. Schließlich warten mehr als 2000 Mitglieder darauf, wieder durchs 25-Meter-Becken zu schwimmen.

Info Werner Hübl ist seit 26 Jahren Vorsitzender Schwimmverein Alpen Der Verein wurde 1994 gegründet und zählt derzeit rund 2300 Mitglieder. Seit 26 Jahren ist Werner Hübl Vorsitzender. Jahresbeitrag Mitglieder ab 21 Jahren 65 Euro; 16- bis 20-Jährige, Schüler, Studenten, Auszubildende 35 Euro; Kinder/Jugendliche (drei bis 15 Jahre) 20 Euro.

„Mehr als ein Dutzend Badegäste hätten sich nicht gleichzeitig im Wasser aufhalten können“, sagt Hübl. So wurde auch überlegt, ob ein Einbahn-Zugang in den Duschen möglich sei. Das funktioniere nicht. Ohnehin wären die Sammelumkleidekabinen nicht zugänglich gewesen. Und die Gänge sind zu eng, um den Mindestabstand einzuhalten. „Wir können aber aus Hygienegründen die Leute nicht ungeduscht ins Wasser lassen.“ Diskutiert wurde ebenfalls, die neun Wassergymnastik-Kurse zu teilen. „Doch so viele Übungsleiter haben wir gar nicht“, sagt Hübl. So fiel dann die Entscheidung, dass das Bad geschlossen bleibt. Der finanzielle Schaden halte sich in Grenzen, so Hübl.

Statt 30 Grad warm, war das Wasser am Montag 19 Grad kalt. In den nächsten zwei, drei Wochen soll das Wasser abgelassen werden. „Wenn das Wasser zu lange draußen ist, kann es zu Schäden im Becken kommen. Es fehlt dann an Gewicht. Das Grundwasser drückt von unten“, erläutert der 78-Jährige. Rund 3800 Euro kostet es, das Wasser abzulassen, das Becken wieder zu füllen und das Wasser auf 30 Grad zu erwärmen. In den ersten vier Wochen der Sommerferien wäre das Hallenbad ohnehin geschlossen worden, weil eine neue Lüftungsanlage eingebaut wird. Ziel ist, dass am Sonntag, 2. August, die Türen wieder zu öffnen. „Wir wollen so bald wie möglich aufmachen. Es hängt sehr davon ab, wie die Corona-Lockerungen dann aussehen“, meint SV-Vorsitzender Hübl.

Für den 26. Mai erwartet er die neue Fassung zur Corona-Schutzverordnung. Auch über diese Änderungen will der SV-Vorstand am 26. Juni beim nächsten Wiedersehen im Alpener Bad sprechen. Günter Helbig, Jugendwart im Schwimmverein und Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe, wird dann wieder dabei sein. „Die Situation ist nicht schön, gerade für die Schwimmanfänger. Unsere Warteliste für die Seepferdchen-Kurse sind ohnehin schon lang gewesen“, sagt er.