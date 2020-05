Freibadsaison in Rheinberg : Rheinberger Freibad öffnet wohl erst Pfingsten

Rheinberg Eigentlich dürfen Freibäder schon am 20. Mai wieder öffnen. Doch auch Rheinberg warten noch auf die Ausführungsbestimmungen des Landes. Unterdessen hat der Sportausschuss ein neues Online-Angebot für die Bäder beschlossen - mit tagesaktuellen Infos.

Die Sonne scheint mit Macht vom blauen Himmel. Die Quecksilbersäule klettert in sommerliche Höhen. Besten Voraussetzungen, sich endlich ins Freibadvergnügen zu stürzen. Doch die Rheinberger müssen sich noch ein wenig gedulden. Zwar ist Baden in Anstalten unter freiem Himmel von Mittwoch an wieder erlaubt. Doch im Underbergbad bleiben die Pforten noch geschlossen. „Wir warten auf die umfassenden Ausführungsbestimmungen des Landes“, sagte Bürgermeister Frank Tatzel am Montag im Gespräch mit der Redaktion. Man sei zwar dabei, sich nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen aufzustellen, aber es fehlten die entsprechenden Landesverordnungen. Rheinbergs Bürgermeister geht davon aus, dass die in den nächsten Tagen eintreffen. Dann wisse man verlässlich, welche Vorkehrungen zur Sicherheit der Besucher und des Bad-Personals getroffen werden müssten. „Wir haben schließlich mit dem DLRG auch ehrenamtliche Kräfte im Einsatz“, so Tatzel. Da habe die Stadt eine besondere Fürsorgepflicht. Aktuell sei die Planung so ausgerichtet, das Underbergbad Pfingsten wieder zu öffnen.