Neue Studie : CO2-Ausstoß sinkt wegen Corona-Krise um ein Sechstel

Berlin Infolge der Corona-Pandemie ist der Ausstoß von Treibhausgasen einer wissenschaftlichen Schätzung zufolge weltweit deutlich zurückgegangen. Demnach lagen die CO2-Emisionen Anfang April um ein Sechstel niedriger.

An der Studie waren den Angaben zufolge wissenschaftliche Einrichtungen aus sieben Ländern auf drei Kontinenten beteiligt, darunter das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). Die Studie wurde in der Fachzeitschrift „Nature Climate Change“ veröffentlicht.