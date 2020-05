Im Auftrag des Kreises : Kevelaer und Geldern übernehmen Corona-Kontaktverfolgung

Kevelaer/Geldern Wenn sich jemand mit Covid-19 infiziert, ist es wichtig, möglichst schnell und lückenlos die Personen zu kontaktieren, die mit dem Erkrankten Kontakt hatten. Das übernehmen jetzt Kevelaer und Geldern.

Die Kontaktverfolgung ist ein wichtiges Instrument bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dabei werden genau die Personen erfasst, die Kontakt zu einem Infizierten hatten und dann gegebenenfalls unter Quarantäne gestellt werden. „Dieses Verfahren ist auch wichtig, um die Dunkelziffer bei den Infektionen zu senken“, erläutert Ludger Holla von der Stadt Kevelaer. Eigentlich ist diese Kontaktverfolgung eine Aufgabe des Kreises. Doch das werde zunehmend schwieriger. Man bräuchte da theoretisch 77 Stellen, um die Aufgaben übernehmen zu können, so Holla. Daher habe sich der Landrat an die „großen“ Kommunen im Kreis gewandt, ob sie den Kreis nicht unterstützen können. Kevelaer gehört zu den Städten, die Amtshilfe angeboten haben. Voraussichtlich ab der kommenden Woche werden zwei Mitarbeiter der Stadt die Kontaktverfolgung in der Marienstadt übernehmen. Es geht darum, die Personen festzustellen und wenn nötig unter Quarantäne zu stellen. Wenn die Kommune diese Aufgabe übernehme, sei das effektiver, ist Holla sicher.